/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 24-06-2026

Published: Jun 24, 2026, 10:35 AM|Updated: Jun 24, 2026, 10:35 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 24-06-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪ ಸಾಧ್ಯತೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಮಧ್ಯೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭಂಗವಾಗಲಿದೆ. ಕುಲದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಮಯ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಶಾರೀರಿಕ ನೋವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಹೊಸಬರ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಾಗಮವಾಗಲಿದೆ.