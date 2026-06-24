/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 24-06-2026

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Written ByYashaswini V
Published: Jun 24, 2026, 10:35 AM|Updated: Jun 24, 2026, 10:35 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 24-06-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಮಧ್ಯೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭಂಗವಾಗಲಿದೆ. ಕುಲದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಮಯ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಶಾರೀರಿಕ ನೋವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಹೊಸಬರ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಾಗಮವಾಗಲಿದೆ.

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