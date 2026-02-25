ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 25-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 25-02-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಶುಭಪ್ರದವಾದ ದಿನ. ಧನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ. ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ದುಂದು ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಕುಲದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈಮಸ್ಸು ಬರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ಕುಲದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗ.