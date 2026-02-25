ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 25-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 25-02-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಗುರು ಹಿರಿಯರರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶುಭ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೈವಾಹಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ, ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವೆ ವಿರಸ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಭ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮನಸ್ಥಾಪ ಬರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಬರಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶುಭ.