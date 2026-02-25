ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 25-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 25-02-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಸಿಗಲಿದೆ. ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಗಾಧೆಗಳಿರಬಹುದು. ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಹಣ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಕುಲದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ವಾಸ ಗೃಹ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ. ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇರಬಹುದು.