/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 25-06-2026

Published: Jun 25, 2026, 11:05 AM|Updated: Jun 25, 2026, 11:05 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 25-06-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ರಹಸ್ಯ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಕಲಹಗಳು ದೂರವಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಮಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಆಭರಣ, ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರೊಡನೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೂರಬಹುದು. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.