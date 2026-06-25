/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 25-06-2026

Published: Jun 25, 2026, 11:15 AM|Updated: Jun 25, 2026, 11:15 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 25-06-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಧಾನವಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಷೇರು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭೀತಿ ಬರಲಿದೆ. ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಸಹ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಬಹುದು.