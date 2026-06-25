/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 25-06-2026

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Written ByYashaswini V
Published: Jun 25, 2026, 11:15 AM|Updated: Jun 25, 2026, 11:15 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 25-06-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಧಾನವಾಗಬಹುದು. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಷೇರು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭೀತಿ ಬರಲಿದೆ. ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಸಹ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಬಹುದು.

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