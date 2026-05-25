/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 25-05-2026

Published: May 25, 2026, 12:50 PM IST|Updated: May 25, 2026, 12:50 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 25-05-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಇಂದು ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂದು ಉದರ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಆಂಜನೇಯ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಭವವಿದೆ. ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅಧ್ಯಯನಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಬಂಧುಗಳ ಆಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ತಾಯಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.