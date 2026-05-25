/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 25-05-2026

Published: May 25, 2026, 12:55 PM IST|Updated: May 25, 2026, 12:55 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 25-05-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ ವಾರ್ತೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅನಧಿಕೃತ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಪತ್ನಿಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಪತ್ನಿಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಚಾಲನೆ ವೇಳೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ.