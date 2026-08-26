/26 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

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Written ByYashaswini V
Published: Aug 26, 2026, 11:25 AM|Updated: Aug 26, 2026, 11:25 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ‌ 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ, ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೊಂದಾವಣಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಹಿತಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಧನು ರಾಶಿ: ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಾಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಒಳಿತು. ಮಕರ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರಿಗೆ ದಿನ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೀವನದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಮೀನ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ
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