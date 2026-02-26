ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 26-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 26-02-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರ ನಡುವ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಮೂಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ತಂಗಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೇತನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ. ಬಂಧುಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಯಾವುದೋ ಚಿಂತೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಅಧಿಕ ಖರ್ಚುಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಮಿತ್ರರು ಶತ್ರುಗಳಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.