ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 26-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 26-02-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪತ್ನಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿರಸ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಅನಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಮಾನವಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಇಂದು ಅವಮಾನವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೂ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪ ಬರಬಹುದು. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಕುಲದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.