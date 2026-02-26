ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 26-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 26-02-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಲಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಒತ್ತಡಭರಿತ ದಿನ. ಆದರೂ, ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ನೀವಿಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿದರ್ಶನರಾಗಲಿದ್ದೀರಿ. ಆತ್ಮೀಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಏನಾದರೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸಮಯ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಗುಪ್ತ ರೋಗಾಧಿಗಳು ಬಾಧಿಸಬಹುದು.