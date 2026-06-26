/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 26-06-2026

Published: Jun 26, 2026, 11:25 AM|Updated: Jun 26, 2026, 11:25 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 26-06-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಸುಯೋಗ. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ. ವಾಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.