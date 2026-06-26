/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 26-06-2026

Published: Jun 26, 2026, 11:35 AM|Updated: Jun 26, 2026, 11:35 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 26-06-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಬಹುದು. ಗಡಿಬಿಡಿ, ಗಲಿಬಿಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದಲಿದೆ. ಕೈ ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದರೂ ಸಹ ಮನೆಯವರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅಡುಗೆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲೂ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆಂಜನೇಯನ ದರ್ಶನ, ಕುಲದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.