/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 26-06-2026

Published: Jun 26, 2026, 11:30 AM|Updated: Jun 26, 2026, 11:30 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 26-06-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಷೇರು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಂಭವವಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವಕೀಲರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.