/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 26-05-2026

Published: May 26, 2026, 11:45 AM IST|Updated: May 26, 2026, 11:45 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 26-05-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಇಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ಸಂಪಾದನೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಿ. ಸಿಗುವ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿವೆ. ಸೋದರರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಇರಲಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ದೂಡಬಹುದು. ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ.