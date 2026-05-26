/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 26-05-2026

Published: May 26, 2026, 11:55 AM IST|Updated: May 26, 2026, 11:55 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 26-05-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಗುಪ್ತ ನಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ತಾಯಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪ ಬರಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಬಂದೊದಗಬಹುದು. ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.