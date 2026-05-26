/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 26-05-2026

Published: May 26, 2026, 11:50 AM IST|Updated: May 26, 2026, 11:50 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 26-05-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಷೇರುಗಳು, ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅಪವಾಧಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಬರಬಹುದು. ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಆತ್ಮೀಯರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರಲಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.