ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-04-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-04-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕೇತುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸೋದರ ವರ್ಗದವರ ನಡುವೆ ವಿವಾದಗಳು ಬರಬಹುದು. ಧನ ಹಾನಿ ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಗಣಪತಿ ದರ್ಶನದಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಧನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಂಚಲತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಗಾವಹಿಸಿ.