ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-04-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-04-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಲಗ್ನದಲ್ಲೇ ಕೇತು-ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಸು ಬರಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಿ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ದಾಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಕಲಹಗಳು ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಇಂದು ಒತ್ತಡ ಬರಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡೋಲಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಿಸಬಹುದು.