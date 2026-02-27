ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-02-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ದೀರ್ಘಸಮಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಕೀಲರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಗಾಧೆಗಳು ಬರಲಿವೆ. ದಾಯಾದಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಲಹಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಲಿ.