ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-02-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿ. ಸೋದರರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಪುತ್ರರಿಂದ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದು ನೀವು ನಂಬಿದವರಿಂದಲೇ ಅವಮಾನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸ್ವಲ್ಪ ಕಫ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ದಂಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿರಸ ಬರಬಹುದು. ಹಿತೈಷಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ತಾಯಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ವ್ಯಯಿಸುವುದು ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.