ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-02-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ. ಗಣ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪಶು-ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕ್ರಯ-ವಿಕ್ರಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಸಾಂಸಾರಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇರಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಕಾಣುವಿರಿ. ಆತ್ಮೀಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ವ್ಯಯಿಸುವಿರಿ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ, ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಸಹಕಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರಲಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಿತೈಷಿಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡಗಳಿರಬಹುದು. ಬಂಧುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿರಸಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು.