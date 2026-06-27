/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-06-2026

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Written ByYashaswini V
Published: Jun 27, 2026, 01:55 PM|Updated: Jun 27, 2026, 01:55 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-06-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಧಿಸುವ ಸುಯೋಗ. ಮಿತ್ರರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಹಿರಿಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಭೂ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ದ್ರವ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಗಣ್ಯರ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು.

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