/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-06-2026

Published: Jun 27, 2026, 01:55 PM|Updated: Jun 27, 2026, 01:55 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-06-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಧಿಸುವ ಸುಯೋಗ. ಮಿತ್ರರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಹಿರಿಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಭೂ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ದ್ರವ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಗಣ್ಯರ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು.