/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-06-2026

Published: Jun 27, 2026, 02:05 PM|Updated: Jun 27, 2026, 02:05 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-06-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಅಜ್ಞಾತರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ರೋಗಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಆತ್ಮೀಯರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ.