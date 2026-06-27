/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-06-2026

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Written ByYashaswini V
Published: Jun 27, 2026, 02:05 PM|Updated: Jun 27, 2026, 02:05 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-06-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಅಜ್ಞಾತರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ರೋಗಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಆತ್ಮೀಯರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ.

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