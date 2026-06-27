/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-06-2026

Published: Jun 27, 2026, 02:00 PM|Updated: Jun 27, 2026, 02:00 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-06-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸುಯೋಗ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಮಂಗಳಕರವಾದ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು. ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.