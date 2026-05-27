/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-05-2026

Published: May 27, 2026, 12:55 PM IST|Updated: May 27, 2026, 12:55 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-05-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಇಂದು ಧನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಇದ್ದರೆ ಒಳಿತು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ರಾಜ ಸನ್ಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೀರ್ತಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಡ್ತಿ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಜ್ಜನರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂದು ಲಾಭಪ್ರದವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದುಃಖ ನಾಶವಾಗಲಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ದೂರವಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.