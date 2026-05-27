/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-05-2026

Published: May 27, 2026, 01:05 PM IST|Updated: May 27, 2026, 01:05 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 27-05-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ದಾಯಾದಿಗಳು, ತಾಯಿಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ, ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಜಪ-ತಪ, ದಾನ-ಧರ್ಮಗಳು ಅಧಿಕ ಫಲ ನೀಡಬಹುದು. ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲೂ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಿದೆ. ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಂಭವವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ.