/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 28-04-2026

Published: Apr 28, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Apr 28, 2026, 10:20 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 28-04-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ತೇಜೋವಧೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಂದು ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ಶುಭವಾಗುತ್ತೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವು ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮಾನಸಿಕ, ಆಂತರಿಕ ಕಲಹಗಳು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಲೆದೂರಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಅಗತ್ಯ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಿನಾಕಾರಣ ಕಲಹಗಳಾಗಬಹುದು. ಮಿತ್ರರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪ ಬರಬಹುದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೊರತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ.