/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 28-05-2026

Published: May 28, 2026, 01:55 PM IST|Updated: May 28, 2026, 01:55 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 28-05-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಬಂಧುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಗಮವಾಗಲಿದೆ. ದಾಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಡಚಣೆಗಳು ವಿಮೋಚನೆ ಆಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಒದಗಿ ಬರಬಹುದು. ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.