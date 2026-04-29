/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 29-04-2026

Published: Apr 29, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Apr 29, 2026, 10:05 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 29-04-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಇಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಾಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಾತ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು. ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಗೃಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ.