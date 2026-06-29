/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 29-06-2026

Published: Jun 29, 2026, 12:10 PM|Updated: Jun 29, 2026, 12:10 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 29-06-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾಗ್ಯೋದಯವಾಗಲಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯವಾಗಲಿದೆ. ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರವಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಕಣ್ಣಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಫಲವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನವಹಿಸಿ.