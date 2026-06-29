/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 29-06-2026

Published: Jun 29, 2026, 12:05 PM|Updated: Jun 29, 2026, 12:05 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 29-06-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾಗ್ಯಾಬುದಯವಾಗಲಿದೆ. ನೂತನ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಾಲ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಲವಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸ್ತ್ರೀಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದಗಳಾಗಬಹುದು. ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪುಸ್ತಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವಸ್ತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಗಣಪತಿಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.