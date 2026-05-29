/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 29-05-2026

Published: May 29, 2026, 01:40 PM IST|Updated: May 29, 2026, 01:40 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 29-05-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮಾನಸಿಕ ಗಲಿಬಿಲಿ ಇರಲಿದೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗರ್ಭಕೋಶದ ತೊಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಕಬ್ಬಿಣ, ಸ್ಟೀಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೂ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ, ಎಚ್ಚರ.