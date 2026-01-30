ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 30-01-2026

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭ ತರಲಿವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಹತ್ತಿರದ ಬಂಧುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮಗಿಂದು ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರಲಿದೆ. ಸೋದರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ, ಸಂತಸದಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶುಭ ದಿನ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಪ್ರದವಾದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶಾರೀರಿಕ ವ್ಯಾದಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.