ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 30-01-2026

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುವವರಿಗೆ ಶುಭಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಿರಿ. ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ದರ್ಶನದಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮಗಿಂದು ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸಾಲ ಸಿಗದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕುಟುಂಬದವರ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ದೂರದ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ.