ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 30-01-2026

ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Horoscope): ವಿಕಲಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಂದಲೇ ಮಾನಹಾನಿ ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Horoscope): ಇಂದು ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಬಾಧೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯಲಾಗಲಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Horoscope): ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲಾಭವಾದರೂ, ಯಾವುದಾದರೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಭೀತಿ ಕಾಡಬಹುದು. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Horoscope): ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿಗರಿಗೆ ಇಂದಿನ ದಿನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ ಮರು ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಿತ್ರರಿಂದ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ.