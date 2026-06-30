/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 30-06-2026

Published: Jun 30, 2026, 10:35 AM|Updated: Jun 30, 2026, 10:35 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 30-06-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ಒತ್ತಡಭರಿತ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನವಹಿಸಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹರ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ತಂದೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅನಾಮಿಕರಿಂದ ಒತ್ತಡಗಳು ಬರಬಹುದು. ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸಮಯ.