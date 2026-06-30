/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 30-06-2026

Published: Jun 30, 2026, 10:30 AM|Updated: Jun 30, 2026, 10:30 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 30-06-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಆಂಜನೇಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನವಹಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರಲಿದೆ. ದೇವತಾ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ. ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸಬರ ಪರಿಚಯವಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹನ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಭಾಗ್ಯಾಭ್ಯುದಯವಾಗಲಿದೆ. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ವಿದ್ಯಾನುಕೂಲ ಇರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ.