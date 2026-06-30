/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 30-06-2026

Published: Jun 30, 2026, 10:40 AM|Updated: Jun 30, 2026, 10:40 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 30-06-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಖರ್ಚುಗಳಾಗಬಹುದು. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಇರಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸುಯೋಗವಿದೆ.