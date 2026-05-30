/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 30-05-2026

Published: May 30, 2026, 11:10 AM IST|Updated: May 30, 2026, 11:10 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 30-05-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸ್ವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ, ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಆಂಜನೇಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಾಹನ ಸೌಖ್ಯ ಇರಲಿದೆ. ಆಂಜನೇಯನ ದರ್ಶನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ದಿಯಾಗಲಿದೆ. ವಿಮರ್ಶಕಾರರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಷೇರು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿ.