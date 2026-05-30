/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 30-05-2026

Published: May 30, 2026, 11:15 AM IST|Updated: May 30, 2026, 11:15 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 30-05-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಬಂಧುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಮಂಗಳಮಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗುವ ಸುಯೋಗ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅದೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರ್ವ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಇಂದು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರಲಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮುದ್ರಣಗಾರರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಿರಿಕ್ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇಂದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ.