Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /31 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

Written ByYashaswini V
Published: Aug 31, 2026, 03:05 PM|Updated: Aug 31, 2026, 03:05 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರ ಈ ದಿನ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಮೇಷ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಧೈರ್ಯವೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಕಾಡಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿ. ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾದ ದಿನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರೊವರ್ಸಿಗಳು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಇಂದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ, ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಏರ್ಪಡಬಹುದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಈ ದಿನ ನೀವು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಇರುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ
See more

Recommended Videos

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಜೆಇ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ
02:12
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ
03:33
ಮುಸ್ಲಿಮರಿಲ್ಲದ ಭಾರತ ಬಯಸುವವನು ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ
01:47
ನೇಪಾಳ ಮೃತ್ಯು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ 675 ಬಲಿ
01:59
ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು: ಬ್ರೇಕಿಂಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಟುಡೇ
01:13
ಭೀಕರ ಬೈಕ್‌ ಅಪಘಾತ: ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವು: ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಮುಧೋಳ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
01:35
ನಾಲ್ವರು ದುರ್ಮರಣ.. ಮೂವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ
01:54
ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆ
02:40
ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರದಂದು ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
01:55
ಥೈರಾಯ್ಡ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲೇಬೇಕು!
09:15
ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಬಳಿಕ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಬದುಕಬಹುದೇ?
06:46
ದುರ್ವ್ಯಸನ ತ್ಯಾಗ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಜೋಳಿಗೆ
06:40

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘Toxic’ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ʼಟಿಕೆಟ್‌ʼ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? 17 ಅಡಿ ಆಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷ ಬಾಲಕನ ಸಾಹಸ!
2
3
4
5