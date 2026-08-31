/31 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರ ಈ ದಿನ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಧೈರ್ಯವೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಕಾಡಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿ. ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾದ ದಿನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರೊವರ್ಸಿಗಳು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಇಂದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ, ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಏರ್ಪಡಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ಈ ದಿನ ನೀವು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಇರುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ