/31 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

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Written ByYashaswini V
Published: Aug 31, 2026, 02:50 PM|Updated: Aug 31, 2026, 02:50 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ‌ 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ, ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊಂದಲಮಯವಾದ ದಿನ. ಗ್ರಹಗತಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದುಡುಕು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಮಾಟ, ಮಂತ್ರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಾಬಹುದು. ನಿಮಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಧನು ರಾಶಿ: ಸಮಯದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೇರೆಯವರ ಮಾತನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಬುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸೋದರರ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ
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