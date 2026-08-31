/31 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ, ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊಂದಲಮಯವಾದ ದಿನ. ಗ್ರಹಗತಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದುಡುಕು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ಮಾಟ, ಮಂತ್ರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಾಬಹುದು. ನಿಮಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಸಮಯದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೇರೆಯವರ ಮಾತನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಬುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸೋದರರ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ