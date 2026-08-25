हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ: ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
Published: Aug 25, 2026, 10:15 PM
|
Updated: Aug 25, 2026, 10:20 PM
join
share
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ: ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
Recommended Videos
05:24
ಇಂದಿನ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ಪರಿಹಾರ?
03:04
ಏಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಯಾವ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು?
03:47
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಸಹಕಾರಿ: ಬಿಪಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ
03:38
ಧೂಮಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಭ್ಯಾಸ: ತಂಬಾನಿಕಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ
05:44
ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ; ಝೀ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಮಾತು
04:10
ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷ್ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
03:38
ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯಿತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲ
03:28
ಅಸಲಿ, ನಕಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್
06:24
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ?
12:14
24 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
09:58
24 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
01:23
ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಟ್ಟು: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
Trending
News
Photos
Videos
Chanakya Niti: ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರ್ಖತನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮಾಡಬೇಡಿ..!
2
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರೇ ಎಚ್ಚರ.. ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಈ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ!
3
KPSC ಅಕ್ರಮ ವಿರುದ್ಧ ABVP ಪ್ರತಿಭಟನೆ : ಚಂಡಿಡಿದು ವ್ಯಾನ್ಗೆ ತಳ್ಳಿದ ಖಾಕಿ ಪಡೆ
4
ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್ನ ವೀರರಾಣಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿದ ಪೂಜಾ.. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್!
5
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ