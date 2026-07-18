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ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಆದರೆ ಜನರು ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ?
Written By
Bhimappa
Published: Jul 18, 2026, 12:35 PM
|
Updated: Jul 18, 2026, 12:35 PM
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ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು
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