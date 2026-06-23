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ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಯಶ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಖುಷ್
Published: Jun 23, 2026, 05:20 PM
|
Updated: Jun 23, 2026, 05:20 PM
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ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಯಶ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಖುಷ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ
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