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Published: Jul 15, 2026, 11:00 PM|Updated: Jul 15, 2026, 11:00 PM
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲಿನ ಶುಲ್ಕ ಹಿಂಪಡೆದ ಟ್ರಂಪ್, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯು-ಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಶುಲ್ಕದ ಬದಲಾಗಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ

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