हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲಿನ ಶುಲ್ಕ ಹಿಂಪಡೆದ ಟ್ರಂಪ್
Published: Jul 15, 2026, 11:00 PM
|
Updated: Jul 15, 2026, 11:00 PM
join
share
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲಿನ ಶುಲ್ಕ ಹಿಂಪಡೆದ ಟ್ರಂಪ್, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯು-ಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಶುಲ್ಕದ ಬದಲಾಗಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ
Recommended Videos
01:00
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲಿನ ಶುಲ್ಕ ಹಿಂಪಡೆದ ಟ್ರಂಪ್
01:17
ಬತ್ತಿದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲೇ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
02:09
ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವು 16 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ.
03:39
ಸಂಪುಟ ಚರ್ಚೆಗೆ 18ಕ್ಕೆ ಬಿಕೆ ಸಿದ್ದು ದೆಹಲಿಗೆ
02:00
ಮಳೆ ಕೊರತೆ.. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬೆಳೆಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ರೈತ..!
01:49
ರಾಮ ಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ: ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲ್ಲ ಎಂದ ದೇವ್ ಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ್
03:48
ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿ ಸಾವು, ಐವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ
03:28
ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಖೈದಿಗಳ ಎಸ್ಕೇಪ್
07:14
ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುತ್ತಾನೆ: ಹಿಂದೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅಶುಭ ಮಾಸ
04:58
ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಮಹತ್ವವೇನು? ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ?
03:38
ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
03:06
ಆಷಾಢ ಮಾಸ ನವರಾತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
Trending
News
Photos
Videos
ಧಾರವಾಡ ವೈದ್ಯನ ಭೀಕರ ಹ*ತ್ಯೆ, ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಕಂದಮ್ಮ! ಏನೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಕೂತಿದ್ದ ಪತ್ನಿ
Doctor Murder Case
28 min ago
2
ಸದ್ಯ ನನಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ! ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಟಿ
Akanksha Chamola
1 hr ago
3
ನಾಳೆ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್..! ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ, ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಯಾವಾಗ?
Cabinet Expansion Karnataka
1 hr ago
4
ಹೈಡ್ರೋವಿಡ್ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ: ಪೊಲೀಸ್ ಮಗ ಸೇರಿ 6 ಜನ ಬಂಧನ
tumkur News
1 hr ago
5
KCET 2026 ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ!.. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
KCET 2026
2 hrs ago