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ಪುಸ್ತಕ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ, 5 ಕೋಟಿ ರೂ ಮಂಜೂರು
Published: Jun 24, 2026, 07:20 PM
|
Updated: Jun 24, 2026, 07:20 PM
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ಪುಸ್ತಕ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ, 5 ಕೋಟಿ ರೂ ಮಂಜೂರು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮಹೋನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ
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