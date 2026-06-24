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Published: Jun 24, 2026, 07:20 PM|Updated: Jun 24, 2026, 07:20 PM
ಪುಸ್ತಕ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ, 5 ಕೋಟಿ ರೂ ಮಂಜೂರು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮಹೋನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ

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