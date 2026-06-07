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ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ; ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

Published: Jun 07, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:50 AM IST
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತುಮಕೂರು ಎಸ್‌ಪಿ ಅಶೋಕ್‌ ಕೆ.ವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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